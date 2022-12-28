Кавазашвили рассудил «Спартак» и «Зенит» в ситуации с апелляцией по поводу драки

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу ситуации с апелляцией на решение КДК после драки в кубковом матче столичной команды с «Зенитом».



«Зенит» просто преследует одну цель – выиграть Кубок России. Они пытаются сделать так, чтобы следующие матчи их команда могла играть в полном составе. Петербуржцы не хотят нести наказание, которое считают незаслуженным, но участники драки одинаково виноваты во всём и должны отвечать за всё. Причину надо искать в том, почему вообще началась вся потасовка. Нужно понять, почему Промес начал приставать к защитнику «Зенита». Не знаю, насколько решение КДК было справедливым, но апелляционный комитет разберётся.



Если бы я получал такие деньги, как футболисты «Зенита», то я мог бы ответить – стоило ли вообще подавать апелляцию. Но я такую зарплату не получаю, поэтому не могу ответить на этот вопрос. «Спартак» принял за основу решение КДК. Они не оспаривают ничего. «Красно-белые» выглядят более благородно и достойно», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.