Фофана – про травму Джеймса: ты вернёшься ещё сильнее

Французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана поддержал одноклубника Риса Джеймса, который вновь получил травму.
«Мой брат, я с тобой, оставайся сильным. Ты вернёшься ещё сильнее», – написал Фофана в социальной сети.
Вчера, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 53-й минуте этой игры Джеймс получил травму.
«Челси» набрал 24 очка в 17 турах чемпионата и занимает восьмое место в турнире. Лондонцы прервали серию из пяти матчей без побед. «Борнмут» набрал 16 очков и занимает 14-е место в соревновании. «Арсенал» с 40 очками лидирует в английском национальном первенстве. «Манчестер Сити» (32) — на третьей строчке.
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