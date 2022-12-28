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Фофана – про травму Джеймса: ты вернёшься ещё сильнее

Фофана – про травму Джеймса: ты вернёшься ещё сильнее
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Французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана поддержал одноклубника Риса Джеймса, который вновь получил травму.

«Мой брат, я с тобой, оставайся сильным. Ты вернёшься ещё сильнее», – написал Фофана в социальной сети.

Вчера, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 53-й минуте этой игры Джеймс получил травму.

«Челси» набрал 24 очка в 17 турах чемпионата и занимает восьмое место в турнире. Лондонцы прервали серию из пяти матчей без побед. «Борнмут» набрал 16 очков и занимает 14-е место в соревновании. «Арсенал» с 40 очками лидирует в английском национальном первенстве. «Манчестер Сити» (32) — на третьей строчке.

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