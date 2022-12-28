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Спортивный директор «Факела» Котов: Ребко войдёт в тренерский штаб Пятибратова

Спортивный директор «Факела» Котов: Ребко войдёт в тренерский штаб Пятибратова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что бывший тренер футбольной школы «Строгино» Алексей Ребко будет работать в тренерском штабе воронежского клуба.

«Алексей Ребко войдёт в тренерский штаб «Факела» под руководством Дмитрия Пятибратова», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Алексей Ребко, будучи игроком, выступал за такие команды, как московские «Спартак» и «Динамо», казанский «Рубин», «Ростов» и другие.

Воронежский «Факел» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 13 очков после 17 проведённых матчей. В первом матче после зимней паузы воронежцы на своём поле будут принимать подмосковные «Химки».

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