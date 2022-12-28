Динияр Билялетдинов высказался о скандальной драке игроков «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о подаче апелляции «Зенита» на решение КДК по драке в кубковом матче между командами.



«Все видели эту драку в Санкт-Петербурге, на что там подавать апелляцию? Видео посмотрели, разобрали ситуацию и, наверное, не нашли то, с помощью чего можно было бы делать утвердительное заключение. К примеру, когда я в Англии получал красные карточки апелляцию не подавали, потому что срок наказания могли продлить. Не в курсе, есть ли у нас такое правило, но заграницей боятся попасть на более суровые санкции, и поэтому апелляцию не подают.



Нужно ли такое же правило вводить у нас? Думаю, что пока не надо. Футбол в последнее время стал слишком корректный и аккуратный, мы обсуждаем чуть ли не каждую красную карточку. Надо помнить, что у нас вид спорта контактный и такое бывает. Вообще, к каждому случаю нужно подходить отдельно и всё прописывать в регламенте, чтобы публика понимала, что происходит. В этом плане ещё можно поработать.



В России такие темы рассматривает КДК и определённый регламент есть, но, думаю, какие-то поправки в него можно вносить. На моем случае было только два таких события – в матчах ЦСКА против «Сатурна» и «Спартака» против «Зенита». Такие драки не частое явление в нашем футболе, поэтому ужесточать правила не надо. Просто нужно понимать, что футбол смотрят жёны, дети и такие моменты – это стресс для публики. Кто-то доволен, кто-то нет, но всё должно соответствовать регламенту. Если так решили, значит так оно и есть.



Вообще, у «Спартака» менее спорная ситуация в эпизоде с дракой. Поэтому они, наверное, не подавали апелляцию. Я не понял ещё, за что Малком получил красную карточку, может из-за этого подавали апелляцию», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.