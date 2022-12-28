«УЕФА обеднеет, если потеряет нас». Гладилин — о возможном переходе России в АФК

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.



«Надо до конца разобраться с УЕФА и узнать, что они могут нам предложить. Если это всё надолго, надо уходить в Азию. Нужно узнать, можно ли будет вернуться в Европу спустя небольшое время. Это всё политика. Не думаю, что УЕФА не хочет нас видеть. Европа полностью находится под влиянием политических сил. Россия – это футбольная страна, которая может усилить как Европу, так и Азию. УЕФА обеднеет, если потеряет нас, потому что мы побеждали на олимпийских играх, в еврокубках, а Азия приобретёт. РФС даст новый импульс азиатскому футболу», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».