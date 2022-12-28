Сафонов: Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов. И неудача, которая была у него в «Рубине», откуда его последний раз убрали, ни о чем не говорит. Он в боевом состоянии. Разбудили медведя, сейчас он покажет.
А смотреть в паспорт ему не нужно. Анчелотти и другие доказывают, что в этом возрасте можно работать. Того же Фергюсона вспомните. Может и в 25 лет человек быть утомленным пенсионером, а может и в 70 пользу приносить. Всё индивидуально», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
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