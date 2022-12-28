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Игонин: Пиняев и Глушенков – потенциальные лидеры «Локомотива» и сборной России

Игонин: Пиняев и Глушенков – потенциальные лидеры «Локомотива» и сборной России
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе российских вингеров самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский «Локомотив».

«Крылья Советов» в последнее время становятся своеобразным фарм‑клубом для больших клубов, и трансфер Глушенкова и Пиняева это лишний раз подтверждают. Для любого клуба эти игроки были бы усилением в плане внутренней конкуренции, особенно с учётом потенциального ужесточения лимита.

Оба полузащитника будут бороться за место в основе «Локомотива», плюс фактор Галактионова, который умеет работать с молодёжью, должен с этим помочь.

И Глушенков и Пиняев — потенциальные новые лидеры железнодорожников и сборной, но сейчас у них задача будет совершенно другая — доказать тренерскому штабу на сборах, что они заслуживают выйти в основе в официальных матчах после возобновления чемпионата», – приводит слова Игонина «Матч ТВ».

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