Игонин: Пиняев и Глушенков – потенциальные лидеры «Локомотива» и сборной России

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе российских вингеров самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский «Локомотив».
«Крылья Советов» в последнее время становятся своеобразным фарм‑клубом для больших клубов, и трансфер Глушенкова и Пиняева это лишний раз подтверждают. Для любого клуба эти игроки были бы усилением в плане внутренней конкуренции, особенно с учётом потенциального ужесточения лимита.
Оба полузащитника будут бороться за место в основе «Локомотива», плюс фактор Галактионова, который умеет работать с молодёжью, должен с этим помочь.
И Глушенков и Пиняев — потенциальные новые лидеры железнодорожников и сборной, но сейчас у них задача будет совершенно другая — доказать тренерскому штабу на сборах, что они заслуживают выйти в основе в официальных матчах после возобновления чемпионата», – приводит слова Игонина «Матч ТВ».
- 28 декабря 2022
-
04:25
-
04:20
-
03:59
-
03:47
-
03:39
-
03:25
-
03:20
-
03:12
-
03:04
-
02:44
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:01
-
01:59
-
01:48
-
01:45
-
01:22
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:16
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:39
-
23:39
-
23:37
-
23:26
-
23:11
-
22:59