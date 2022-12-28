Ломбертс рассказал, с кем общается из игроков «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс объяснил, почему не смог приехать на матч легенд в Россию и с кем из экс-одноклубников поддерживает связь.



«Когда я в последний раз был в Петербурге? Очень-очень давно. Когда Бельгия играла с Россией в Санкт-Петербурге. В ноябре как раз было три года. Конечно, я скучаю. Я много раз хотел поехать, когда закончил карьеру игрока. Но потом разбушевалась корона — не было возможности путешествовать. А после этого я начал работать в «Генте». Если появится возможность, я сразу же приеду, без вопросов. Но сейчас я работаю в режиме 24 на 7. Кстати, «Зенит» приглашал меня на матч легенд против «Спартака». Но, увы, в тот день как раз была игра у «Гента». Да, если бы я приехал, они бы точно выиграли! Шучу. На самом деле, я очень хотел увидеть парней.



С кем из команды я на связи? Иногда переписываюсь с Александром Низеликом и с Анюковым. Но не так много, как хотелось бы. Иногда я лайкаю или ставлю реакцию на сторис Тимощука. Но он уже очень давно ничего не постил. Вообще я не тот человек, который навязывается и ищет общения. Хотя ты прав, я должен быть с ними на связи почаще», – приводит слова Ломбертса Sport24.

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