Гвардиола: «Лидс» – один из самых неприятных оппонентов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Лидс Юнайтед», с которым его команда сразится в 17-м туре АПЛ. Игра пройдёт сегодня, 28 декабря. Начало матча — в 23:00 мск.
«Это одна из самых тяжёлых встреч. Я бы предпочёл иметь дело с другим оппонентом в первом поединке после возобновления чемпионата. «Лидс» – самый агрессивный клуб английской Премьер-лиги, если доверять статистике. У нас не будет времени на то, чтобы размышлять, мы должны действовать безошибочно», – приводит слова испанца City Xtra в своём «Твиттере».
«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, имея в своём активе 32 балла. «Лидс» с 15 очками располагается на 15-й позиции.
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити». Видеоролик:
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