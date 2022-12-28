Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев объяснил, почему на данный момент не стоит ужесточать лимит на легионеров

Гаджиев объяснил, почему на данный момент не стоит ужесточать лимит на легионеров
Комментарии

Экс-наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев порассуждал на тему целесообразности изменения лимита на иностранных игроков в РПЛ. Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в отечественном чемпионате в ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.

«Я бы сейчас не менял правила лимита на легионеров. Во-первых, российские футболисты должны сами выигрывать конкуренцию. Их нужно лучше готовить, тогда они станут выигрывать конкуренцию, и не будет смысла приглашать иностранцев относительно невысокого уровня. А легионеры высокого уровня необходимы.

Во-вторых, в нынешней ситуации, когда Россию и так пытаются изолировать от остального мира, не стоит ещё и ужесточать лимит. Достаточно и других факторов, которые ограничивают приход иностранцев. Нужно лишь приглашать более квалифицированных игроков», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

В сезоне-2022/2023 в заявках командах РПЛ может быть не более 13 легионеров и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более 8 иностранных игроков.

Новость по теме
Гаджиев: «Сочи» пойдёт на пользу назначение Бердыева. Квалификация не вызывает сомнений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022