Гаджиев объяснил, почему на данный момент не стоит ужесточать лимит на легионеров

Экс-наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев порассуждал на тему целесообразности изменения лимита на иностранных игроков в РПЛ. Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в отечественном чемпионате в ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.



«Я бы сейчас не менял правила лимита на легионеров. Во-первых, российские футболисты должны сами выигрывать конкуренцию. Их нужно лучше готовить, тогда они станут выигрывать конкуренцию, и не будет смысла приглашать иностранцев относительно невысокого уровня. А легионеры высокого уровня необходимы.



Во-вторых, в нынешней ситуации, когда Россию и так пытаются изолировать от остального мира, не стоит ещё и ужесточать лимит. Достаточно и других факторов, которые ограничивают приход иностранцев. Нужно лишь приглашать более квалифицированных игроков», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.



В сезоне-2022/2023 в заявках командах РПЛ может быть не более 13 легионеров и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более 8 иностранных игроков.



