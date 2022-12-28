Гаджиев объяснил, почему на данный момент не стоит ужесточать лимит на легионеров

Экс-наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев порассуждал на тему целесообразности изменения лимита на иностранных игроков в РПЛ. Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в отечественном чемпионате в ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.
«Я бы сейчас не менял правила лимита на легионеров. Во-первых, российские футболисты должны сами выигрывать конкуренцию. Их нужно лучше готовить, тогда они станут выигрывать конкуренцию, и не будет смысла приглашать иностранцев относительно невысокого уровня. А легионеры высокого уровня необходимы.
Во-вторых, в нынешней ситуации, когда Россию и так пытаются изолировать от остального мира, не стоит ещё и ужесточать лимит. Достаточно и других факторов, которые ограничивают приход иностранцев. Нужно лишь приглашать более квалифицированных игроков», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
В сезоне-2022/2023 в заявках командах РПЛ может быть не более 13 легионеров и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более 8 иностранных игроков.
- 28 декабря 2022
-
07:40
-
07:00
-
06:20
-
06:03
-
05:34
-
05:13
-
04:25
-
04:20
-
03:59
-
03:47
-
03:39
-
03:25
-
03:20
-
03:12
-
03:04
-
02:44
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:01
-
01:59
-
01:48
-
01:45
-
01:22
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:16
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2022
-
23:57
-
23:52