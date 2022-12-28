Черевченко рассказал, почему отсутствие Бердыева в РПЛ не повлияет на его работу

Экс-наставник «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Последние три года 70-летний специалист работал в Казахстане и Иране.
«Назначение Бердыева в «Сочи» оцениваю положительно. Не считаю, что его трёхлетнее отсутствие в РПЛ как-то скажется на его работе. А что изменилось за три года в российском футболе? Ничего не изменилось. Думаю, что Бердыев в курсе всех событий. Тем более, что он обладает большим опытом.
Почему руководство «Сочи» остановилось на этой кандидатуре, нужно спрашивать у них. До возобновления чемпионата РПЛ ещё достаточно времени. У Курбана Бекиевича будет возможность провести полноценные сборы. Так что только результат покажет, правильным ли является такой выбор сочинцев», –приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.
Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.
«Сочи» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на девятой позиции в турнирной таблице. На счету клуба 25 баллов в 17 играх чемпионата.
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