Гаджиев объяснил отличие нынешнего чемпионата РПЛ от двух предыдущих

Бывший рулевой «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал об ожиданиях изменений в отечественном футболе в 2023 году.
«На внутренней арене я ожидаю новых шагов, связанных с популяризацией футбола, с решением коммерческих проблем, с дальнейшим развитием системы подготовки игроков. А для этого нужны новые технологии. Необходимо переосмыслить систему подготовки резерва. Сегодня у нас полтора человека попадают в число 500 лучших в Европе. И это не потому, что наши ребята обделены талантом. Просто система подготовки не срабатывает.
Жду продолжения чемпионата Российской Премьер-Лиги в том же духе, в котором прошла его первая часть. Мне кажется, что, в отличие от двух предыдущих сезонов, матчи стали более эмоциональными и динамичными. На мой взгляд, это плюс», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет питерский «Зенит». В активе команды Сергея Семака 42 очка после 17 проведённых туров.
- 28 декабря 2022
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