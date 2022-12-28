Чернышов: «Спартаку» можно не купить одного легионера — и будет бюджет для второй команды

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на возрождение второй команды столичного клуба.



«Могу рассказать на своём примере, когда я окончил академию «Динамо», всего четыре человека тогда попадали в дублирующий состав. И, может быть, если бы не было такой команды, как «Динамо-2», мне пришлось бы идти в армию или придумывать что-нибудь другое. Но была вторая команда у бело-голубых, она была создана для воспитанников футбольной школы, которые не смогли попасть в состав дубля. Таким футболистам давалась возможность тренироваться, служить и играть в Первой и Второй лиге. Эти два года я отыграл в этой команде, а потом меня пригласили в дублирующий состав московского «Динамо». Если бы такого коллектива не было, то не понятно, как сложилась бы моя судьба. Поэтому, я считаю, что это хорошая идея — возродить «Спартаку» вторую команду. Каждый год академия выпускает около 20 футболистов, и не все сразу могу попасть в главную команду или в дубль. Кто-то быстрее развивается, чтобы перспективных ребят не потерять, лучше их держать во второй команде, следить за ними и давать им развиваться. Может быть, кто-то раскроется и станет игроком для команды мастеров.



Не ударит ли это возрождение по бюджету клуба? Такие решения принимают умные люди, которые просчитывают все риски, в том числе и экономические. Считаю, что можно не купить одного легионера, не платить ему годовую зарплату — и тогда будет бюджет для второй команды. Думаю, что всё посчитано, санкции по отношению к нашему футболу длятся давно. Никто в этой ситуации не пострадает, это будет только плюсом для тех ребят, которые не попадают в команду мастеров», – приводит слова Чернышова Metaratings.