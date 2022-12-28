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Андрей Коновалов: не вижу ничего интересного в переходе России в АФК

Андрей Коновалов: не вижу ничего интересного в переходе России в АФК
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Коновалов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Эта ситуация очень сложная. Как всё будет выглядеть, честно говоря, я не понимаю. Вот пойдём мы в Азию, а дальше что? Будем играть с Таджикистаном и Узбекистаном? Ну да. Я всё‑таки рассчитываю на завершение этой ситуации и какой‑то прогресс в плане того, что нас начнут допускать. А Азия — не вижу там чего‑то интересного и не уверен, что у нас там может получиться. Уровень футбола там, скорее всего, даже нельзя сравнивать с европейским», – приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

23 декабря в РФС прошло заседание, на котором члены исполкома обсудили возможность интегрироваться с АФК и выйти из УЕФА, поскольку сейчас Россия «забанена» на международном уровне.

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Теги Футбол Сборная России •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

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