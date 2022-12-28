Валерий Баринов: Fan ID — это бред, на футбол ходить не буду

Народный артист России Валерий Баринов высказал свою позицию по Fan ID.
«С введением Fan ID стало менее интересно. На футбол ходить я не буду. Эта придумка кажется мне мертворождённой и принесёт только вред футболу. Я принципиально против Fan ID, поэтому я так много о нём говорю. У нас как будто стадионы разрываются от болельщиков. Но прежде всего перестанут ходить именно фанаты. Можно по-разному относиться к фанатам, говорить о них разное, но они организованы. И футбол этим окружён. Fan ID — это бред, мертворождённое в спортивно-бюрократических глубинах решение», – приводит слова Баринова Metaratings.
Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.
- 28 декабря 2022
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