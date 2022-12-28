Газинский поддержал решение Карпина по ограничению возраста в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина об ограничении возраста игроков в сборной.

«Видел интервью, в котором Карпин сказал, что нецелесообразно вызывать в сборную людей с возрастом за 30 лет. Вероятность моего возвращения минимальная. Ну реально, какой смысл вызывать тех, кому больше 30 лет, когда турниров нет? Нужно смотреть резервы – подход Карпина логичен», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Напомним, Газинский выступал за сборную России с 2016 по 2020 год. Хавбек принял участие в чемпионате мира — 2018 и выходил на поле в четырёх из пяти матчей национальной команды на этом турнире.