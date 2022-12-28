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«Шахтёр» отклонил предложение «Арсенала» по Мудрику на € 65 млн

«Шахтёр» отклонил предложение «Арсенала» по Мудрику на € 65 млн
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Украинский «Шахтёр» отклонил первое предложение лондонского «Арсенала» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, сообщает ESPN.

Отмечается, что английский клуб предлагал за 21-летнего футболиста € 65 млн: 40 млн сразу, а остальные 25 млн последующими платежами. «Шахтёр» продолжает настаивать на сумме в € 100 млн за Мудрика.

«Арсенал» — единственная команда, которая сделала официальное предложение украинскому клубу, переговоры между двумя сторонами продолжаются.

Мудрик выступает за «Шахтёр» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Украины он провёл 18 матчей, забив 10 голов и отдав восемь результативных передач. Также на его счету восемь игр за национальную команду.

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