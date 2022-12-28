«Я даже не понимал, куда радоваться». Газинский — о голе на чемпионате мира по футболу

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал, какие эмоции испытал после гола на чемпионате мира — 2018.

«Гол на чемпионате мира? Такое вообще невозможно описать. Я фантазировал, что если забью, то поцелую эмблему. А тут отличился и просто не понимал, где нахожусь. Просто не знаю, куда бежать. Мне парни кричат: «Куда ты рванул? Хоть порадуйся». А я даже не понимал, куда радоваться. Вы учитывайте, что есть те, кто постоянно забивает и к этому привыкли. А я забиваю раз в год. И тут такое случилось на чемпионате мира. Вон у вас в редакции фотография сборной России после решающего пенальти испанцам. Посмотрите на Головина – он сам не понимает, чего делает. И так у всех», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Напомним, Газинский в матче группового этапа ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, который стал первым забитым мячом на мундиале в России.