«Локомотив» объявил о назначении нового начальника команды и администратора

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об изменениях в штабе основной команды. Так, на должность начальника основы железнодорожников назначен Сергей Кузнецов, а пост администратора занял Роман Заикин.

Отмечается, что Кузнецов ранее занимал аналогичную должность во многих клубах РПЛ, а до этого работал арбитром и обслуживал матчи РПЛ. Заикин, в свою очередь, работал администратором и старшим менеджером в сборной России различных возрастов. До перехода на административные должности Роман играл в пляжный футбол и даже становился чемпионом мира в 2011 году.

Напомним, «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах.