Юрий Газинский назвал футболистов «Краснодара», чей уровень его шокировал

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о футболистах клуба, которые его поразили.

«Топ-3 футболистов «Краснодара», от уровня которых я был в шоке? Гранквист, Перейра, Измайлов, Широков, Мамаев… Что-то больше трёх получилось. Гранквист вообще всё умеет и не напрягается: обеими ногами исполняет передачи на любое расстояние, здорово позицию держит. У Андреаса великолепное понимание футбола, несмотря на то что он защитник. Плюс прекрасно оснащён технически.



Кажется, играл на 60% от своих возможностей. Например, когда делали спринты, он бежал так, будто сейчас развалится. Мы разговаривали с реабилитологом, и я спросил: «Почему он бежит так тяжело?» А мне ответили: «Гранквисту не надо бежать на максимуме». Просто посмотрите его нарезки, всё легко получается. Глыба», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.