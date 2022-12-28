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Рашфорд вышел на восьмое место в истории «МЮ» по голам в АПЛ, разделяя его с Кантона

Рашфорд вышел на восьмое место в истории «МЮ» по голам в АПЛ, разделяя его с Кантона
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел на восьмое место в истории клуба по числу забитых мячей в английской Премьер-лиге.

25-летний форвард отметился в матче 17-го тура АПЛ с «Ноттингем Форрест» (2:0), этот гол стал для англичанина 64-м в лиге за «красных дьяволов». По этому показателю он сравнялся с французским нападающим Эриком Кантона. Выше Рашфорда располагаются Уэйн Руни (183 гола), Райан Гиггз (108), Пол Скоулз (107), Криштиану Роналду (103), Руд ван Нистелрой (95) Энди Коул (93) и Оле-Гуннар Сульшер (91).

Отметим, что Рашфорд является воспитанником академии «МЮ». За основную команду он выступает с 2016 года. Вместе с «Юнайтед» форвард выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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