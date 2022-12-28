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Газинский — о медосмотре в ЦСКА: проходит день, два, десять. Понимаю, что уже нет времени

Газинский — о медосмотре в ЦСКА: проходит день, два, десять. Понимаю, что уже нет времени
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Бывший полузащитник «Краснодара» и национальной команды России Юрий Газинский, ныне выступающий за «Урал», рассказал об обращении в «Сочи» и несостоявшемся переходе в московский ЦСКА.

«Я надеялся попасть в «Сочи», потому что рядом с домом. Хотелось, чтобы семья не переезжала. Садики, родители… В «Сочи» ответили, что у них есть свои футболисты. Ну ладно. Потом появился вариант с ЦСКА. Понятно, что этот вариант был для меня интересным. Я даже прошёл медобследование, но потом попросили подождать. Проходит день, два, пять, десять. Я понимаю, что уже нет времени и нужно принимать решение. Сезон начался», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

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