Нападающий Максим Глушенков попрощался с «Крыльями Советов» и болельщиками самарской команды. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

«Уважаемые болельщики и все, кто причастен к «Крыльям Советов», спасибо большое за проведённое время вместе, у нас были как и досадные поражения, так и яркие победы, которых мы добивались все вместе. Самара останется в моём сердце, но нужно двигаться дальше, я вас люблю, вы лучшие», — написал Глушенков в своих соцсетях.

Напомним, по данным инсайдеров, футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в московский «Локомотив». Игроки уже прошли медицинское обследование перед трансфером, их контракты будут рассчитаны на 3,5 года.

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков после 17 проведённых матчей.