Газинский на примере конкуренции в РПЛ объяснил падение уровня российского футбола
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о нынешнем уровне российского футбола.
«Падение уровня футбола ощущается по конкуренции. Тренируясь с сильными, ты сам становишься сильнее. А сейчас в игре иной раз может пройти какая-то передача, которая раньше бы не прошла – зону закрыли бы. Хотя даже если потеряешь мяч, то тебе не забьют, а раньше наказали бы», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку также входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35). «Урал» (21) — на 10-м месте.
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