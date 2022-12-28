Газинский на примере конкуренции в РПЛ объяснил падение уровня российского футбола

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о нынешнем уровне российского футбола.

«Падение уровня футбола ощущается по конкуренции. Тренируясь с сильными, ты сам становишься сильнее. А сейчас в игре иной раз может пройти какая-то передача, которая раньше бы не прошла – зону закрыли бы. Хотя даже если потеряешь мяч, то тебе не забьют, а раньше наказали бы», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку также входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35). «Урал» (21) — на 10-м месте.