«Мне кажется, что у нас нет выхода». Федун — о переходе российского футбола в Азию
Поделиться
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ход переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии вы мою позицию знаете, мне кажется, что у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придёт уведомление, так и объявят. Никто не знает, знает только Дюков? Да. Идут напряжённые переговоры, попытка последний раз зацепиться, всё-таки договориться о чём-то с УЕФА», — сказал Федун в эфире шоу «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».
На исполкоме РФС, который проходил 23 декабря в Москве, обсуждался переход России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:11
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
12:04
-
11:56
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:21
-
11:12
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:35
-
10:21
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:45
-
09:41
-
09:32
-
09:20
-
08:55
-
08:55
-
08:39
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
08:15
Партнерский контент