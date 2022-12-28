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«Мне кажется, что у нас нет выхода». Федун — о переходе российского футбола в Азию

«Мне кажется, что у нас нет выхода». Федун — о переходе российского футбола в Азию
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ход переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии вы мою позицию знаете, мне кажется, что у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придёт уведомление, так и объявят. Никто не знает, знает только Дюков? Да. Идут напряжённые переговоры, попытка последний раз зацепиться, всё-таки договориться о чём-то с УЕФА», — сказал Федун в эфире шоу «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

На исполкоме РФС, который проходил 23 декабря в Москве, обсуждался переход России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).

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