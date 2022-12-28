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Жиго — о переходе в «Спартак»: приезжал в Россию ради новой авантюры и не пожалел об этом

Жиго — о переходе в «Спартак»: приезжал в Россию ради новой авантюры и не пожалел об этом
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Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился воспоминаниями о переходе в московский клуб. По словам французского футболиста, это была авантюра, которая оправдала себя.

«Я быстро согласился, и трансфер из моего прежнего бельгийского клуба провели оперативно. Я просто решил: «Еду! Без лишних слов». Наверное, потому что я авантюрист по натуре. Вот и в Россию приехал ради новой авантюры и не пожалел об этом», — сказал Самуэль Жиго в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, Жиго перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца прошлого чемпионата. Всего за московский клуб француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач.

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