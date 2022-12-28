Юрий Газинский рассказал, когда мог перейти в «Зенит» и «Спартак»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, ныне выступающий за «Урал», рассказал, что им интересовались «Зенит» и «Спартак».
«Сначала мне агент сказал про интерес «Зенита», затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем — и что меня хотят подписать. Первый раз меня «Краснодар» не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились.
Переговоры со «Спартаком»? Это было во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю. Я рад, что провёл столько лет в «Краснодаре». Не хватило только что-то выиграть. Потому что девять лет, столько матчей и ни одного титула – больная тема», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
- 28 декабря 2022
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