Дочь Пеле выложила старую фотографию с отцом в соцсетях

Кели Кристина Насименто, одна из дочерей легендарного бразильского футболиста Пеле, выложила старую фотографию с отцом, который на данный момент находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Девушка опубликовала совместный снимок с сёстрами и Пеле, подписав его: «Время летит, но счастливые моменты остаются навсегда».

Фото: Соцсети дочери Пеле

Напомним, Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.