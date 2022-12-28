Газинский — о подарках Галицкого: за 100 матчей дарят именные Rolex — это сверхмотивация
Поделиться
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о подарках, которые игрокам дарил президент краснодарского клуба Сергей Галицкий.
«Я считаю, когда за 100 матчей дарят именные Rolex — это сверхмотивация. Помню, кому-то из ребят подарили часы и сказали, что это последние. А у Коли Маркова на тот момент было за 90 матчей. Наверное, тяжеловато ему было. Так и не дошёл до сотни», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
Напомним, Газинский выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2022 год. В текущем году полузащитник стал игроком «Урала».
«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (21) — на 10-м месте.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:48
-
14:46
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:11
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
12:04
-
11:56
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:21
-
11:12
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:35
-
10:21
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:45
-
09:41
Партнерский контент