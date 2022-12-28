Газинский — о подарках Галицкого: за 100 матчей дарят именные Rolex — это сверхмотивация

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о подарках, которые игрокам дарил президент краснодарского клуба Сергей Галицкий.

«Я считаю, когда за 100 матчей дарят именные Rolex — это сверхмотивация. Помню, кому-то из ребят подарили часы и сказали, что это последние. А у Коли Маркова на тот момент было за 90 матчей. Наверное, тяжеловато ему было. Так и не дошёл до сотни», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Напомним, Газинский выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2022 год. В текущем году полузащитник стал игроком «Урала».

«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (21) — на 10-м месте.