Жиго: у России в Европе имидж страны из прошлого

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о европейских стереотипах про Россию. По его словам, в Европе считают РФ «страной из прошлого».
«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива. Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», — сказал Самуэль Жиго в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, сейчас Жиго выступает за «Марсель». Он подписал контракт с французами прошлой зимой, но до конца сезона-2021/2022 выступал за «Спартак» на правах аренды. Всего за московский клуб француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач.
- 28 декабря 2022
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