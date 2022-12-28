Жиго: у России в Европе имидж страны из прошлого

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о европейских стереотипах про Россию. По его словам, в Европе считают РФ «страной из прошлого».

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива. Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», — сказал Самуэль Жиго в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, сейчас Жиго выступает за «Марсель». Он подписал контракт с французами прошлой зимой, но до конца сезона-2021/2022 выступал за «Спартак» на правах аренды. Всего за московский клуб француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач.