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Соломатин: переход Агапова из «Пари НН» в ЦСКА пойдёт на пользу и ему, и клубу

Соломатин: переход Агапова из «Пари НН» в ЦСКА пойдёт на пользу и ему, и клубу
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о возможном переходе защитника «Пари Нижний Новгород» Ильи Агапова в московский клуб.

«Человек играет в РПЛ, левоногий защитник — надеюсь, что поможет ЦСКА. Хорошо, что он молодой. Надо давать молодым российским футболистам проявлять себя. Ещё лучше, что он вызывался в сборную. Такой переход пойдёт на пользу и ему, и нашему армейскому клубу», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Агапов в скором времени может пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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