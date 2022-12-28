Аршавин: дай бог, СВО закончится в 2023-м. Много футбольного зависит от нефутбольных вещей

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выразил надежду на то, что в 2023 году политическая напряжённость в мире уменьшится. Экс-спортсмен подчеркнул, что многие футбольные вещи зависят от нефутбольных событий.

«Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО — от этого и нужно будет отталкиваться. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены. С таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, из-за политической обстановки в мире российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований. Соответствующее решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).