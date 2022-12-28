Масалитин: ЦСКА нужен центральный защитник. Надеюсь, что Агапов раскроется, как Дивеев

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном переходе защитника «Пари Нижний Новгород» Ильи Агапова в московский клуб.

«Понятно, что ЦСКА столкнулся с проблемой. Им необходим центральный защитник, тем более с российским паспортом. Будем надеяться, что Агапов раскроется, прибавит, как Дивеев, а также дорастёт до уровня основного игрока сборной России.



Молодцы, что нашли защитника с российским паспортом. Остаётся уладить всё это финансово, оформить переход. Агапову все карты в руки», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Агапов в скором времени может пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.