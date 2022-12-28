Роналду ищет домработников на свою виллу в Португалии стоимостью более € 10 млн

Португальский нападающий Криштиану Роналду ищет домработников для своей виллы в Португалии, сообщает Corriere della Sera.
Отмечается, что форвард хочет нанять четырёх работников, повара и дворецкого. Зарплата составит € 6 тыс. в месяц. Соискатели будут работать на вилле в районе Кашкайш, на берегу Атлантического океана. Роналду приобрел её за € 10 млн. Площадь трёхэтажной виллы составляет 2720 кв. метров, открытая площадка — 544 кв. метра, которая включает в себя несколько садов, открытый бассейн (в дополнение к крытому), тренажёрный зал, теннисный корт и гараж более чем на 20 автомобилей.
В данный момент Роналду находится в статусе свободного агента. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры португальца называется саудовский «Аль-Насср».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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