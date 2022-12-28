«Торпедо» объявило о трансфере Евгения Шлякова

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о подписании защитника Евгения Шлякова. Игрок присоединился к московской команде на правах свободного агента. Первую часть сезона он выступал в составе воронежского «Факела».

В сезоне-2022/2023 Шляков провёл за «Факел» 10 матчей и отметился двумя результативными передачами. Ранее он также выступал за такие клубы, как брянское «Динамо», «Тюмень», «Днепр», «Волгарь», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «УТА» и «Тамбов». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего россиянина в € 400 тыс.

В сезоне-2022/2023 «Торпедо» набрало шесть очков за 17 туров Российской Премьер-Лиги и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит» — команда Сергея Семака к зимнему перерыву набрала 42 очка.