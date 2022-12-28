«Локомотив» представил Сергея Пиняева в новогоднем ролике

Московский «Локомотив» представил нового нападающего команды Сергея Пиняева в видеоролике, посвящённом Новому году.

Молодой российский форвард, ранее выступавший в текущем сезоне за самарские «Крылья Советов» представлен болельщикам железнодорожников в качестве одного из подарков на Новый год. В видеоролике новогодняя ёлка украшена эмблемой «Манчестер Юнайтед», с переходом в который долгое время связывали Пиняева, а также фотографией капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с его цитатой, обращённой к экс-самарцу: «Давай, переходи к нам». В конце видеоролика Пиняев получает свой подарок на Новый год — футболку «Локомотива» с 19-м номером.

18-летний Пиняев сыграл 15 матчей за «Крылья Советов» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.