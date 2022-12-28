«Локомотив» объявил о трансферах Пиняева и Глушенкова

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о трансферах нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов».
18-летний Пиняев подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. В этом сезоне у нападающего 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Всего на профессиональном уровне Пиняев отыграл 76 встреч, стал автором 10 голов и сделал 13 ассистов. За «Локомотив» Пиняев будет выступать под 19-м номером.
23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона, номер Глушенкова в московской команде — 15-й.
- 28 декабря 2022
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