Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал трансфер Пиняева и Глушенкова в «Локо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход двоих футболистов своей команды в московский «Локомотив» — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Мы понимали, что процесс запущен. Понимали, что «Локомотив», скорее всего, в ближайшее время объявит. В таком ситуации мы должны сказать ребятам спасибо за то время, которое они пробыли у нас. Они помогли нам, а мы помогли им.



Они действительно прогрессировали и добились внимания со стороны лидеров нашего чемпионата. Рост ребят был такой, что мы не имели возможности их удержать. Значит, будем искать новых перспективных футболистов и выращивать новых звёздочек.



Ещё раз благодарность ребятам, потому что не все знают, как они работают и сколько времени посвящают футболу. Спасибо им за профессионализм», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.