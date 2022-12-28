Главный тренер «Крыльев» — о трансфере на замену Пиняеву: вдесятером на поле не выйдем

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский «Локомотив».
«Все видят, что на позицию Максима Глушенкова мы уже взяли Сычевого или Писарского. Работа ведётся. Что касается замены Пиняева, то вдесятером мы на поле не выйдем», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помогал отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.
Самарские «Крылья Советов» с 20 очками располагаются на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге. Напомним, «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах.
- 28 декабря 2022
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:46
-
16:44
-
16:35
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:08
-
16:01
-
15:57
-
15:31
-
15:30
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:48
-
14:46
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:32