Главный тренер «Крыльев» — о трансфере на замену Пиняеву: вдесятером на поле не выйдем

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский «Локомотив».

«Все видят, что на позицию Максима Глушенкова мы уже взяли Сычевого или Писарского. Работа ведётся. Что касается замены Пиняева, то вдесятером мы на поле не выйдем», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помогал отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.

Самарские «Крылья Советов» с 20 очками располагаются на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге. Напомним, «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах.