Испанский сайт в День смеха сообщил о возможном переходе Мбаппе в «Барселону» из-за Месси

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщил испанский сайт Mundo Deportivo в национальный День смеха.
По информации источника, 24-летний французский форвард недоволен тем, что «ПСЖ» договорился о продлении контракта с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, а также тем, что Месси никак не помешал вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу на параде в честь победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, когда тот принёс куклу с изображением Мбаппе.
Ещё одной причиной возможного перехода Мбаппе в «Барселону» называется конфликт между форвардом и руководством мадридского «Реала», куда француз мог перейти в конце прошлого сезона, но в итоге вместо этого предпочёл продлить контракт с парижским грандом. Кроме того, сам Мбаппе против перехода в «Реал» из-за того, что там выступает нападающий Карим Бензема.
В «Барселону» же Мбаппе может уйти из-за пункта в контракте с «ПСЖ», согласно которому форвард имеет право покинуть парижан по собственному желанию, если на то есть веские причины.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:
- 28 декабря 2022
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:46
-
16:44
-
16:35
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:08
-
16:01
-
15:57
-
15:31
-
15:30
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:48
-
14:46
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:32