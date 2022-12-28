Испанский сайт в День смеха сообщил о возможном переходе Мбаппе в «Барселону» из-за Месси

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщил испанский сайт Mundo Deportivo в национальный День смеха.

По информации источника, 24-летний французский форвард недоволен тем, что «ПСЖ» договорился о продлении контракта с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, а также тем, что Месси никак не помешал вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу на параде в честь победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, когда тот принёс куклу с изображением Мбаппе.

Ещё одной причиной возможного перехода Мбаппе в «Барселону» называется конфликт между форвардом и руководством мадридского «Реала», куда француз мог перейти в конце прошлого сезона, но в итоге вместо этого предпочёл продлить контракт с парижским грандом. Кроме того, сам Мбаппе против перехода в «Реал» из-за того, что там выступает нападающий Карим Бензема.

В «Барселону» же Мбаппе может уйти из-за пункта в контракте с «ПСЖ», согласно которому форвард имеет право покинуть парижан по собственному желанию, если на то есть веские причины.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022: