Пиняев прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».
«Крылья Советов» — клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам — за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях». Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку.
Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой — неоценима. Это дорогого стоит. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всё», — цитирует Пиняева пресс-служба самарского клуба.
- 28 декабря 2022
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