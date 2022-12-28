Бальде: хочу всегда играть в «Барселоне», но не знаю, что произойдёт в будущем

Крайний защитник «Барселоны» Алекс Бальде рассказал о процессе адаптации в команде, ситуации с продлением контракта, а также о том, как ему удалось повысить уровень своих выступлений.

«В прошлом сезоне у меня было не так много минут в первой команде, но я воспринял это как вызов, и я хотел остаться здесь. Были предложения от других клубов, но ничего серьёзного, потому что я хотел остаться здесь.

Продлю ли я контракт с клубом? Ну, прямо сейчас я оставляю всё в руках моего агента, но да, я намерен всегда выступать за клуб, но что может произойти в будущем, я не знаю.



Как мне удалось улучшить свою игру? Обычно я смотрю видео о сопернике, играющем на моей позиции, чтобы увидеть его сильные и слабые стороны. Мне есть что улучшить, но я очень молод. Мой уровень вырос, но я могу стать ещё лучше», — приводит слова Бальде Mundo Deportivo.

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