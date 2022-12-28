Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Осером»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на выездной матч французской Лиги 1 с «Осером».

26-летний Головин сыграл 22 матча за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В чемпионате Франции российский полузащитник провёл 14 игр, отметившись тремя голами и тремя голевыми пасами.

Матч с «Осером» состоится сегодня, 28 декабря. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Монако» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков за 15 туров. «Осер» расположился на 17-м месте, набрав 13 баллов за 15 матчей.

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