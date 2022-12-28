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Булыкин: Пиняев и Глушенков могут стать лидерами «Локо» и помочь выйти из тяжёлой ситуации

Булыкин: Пиняев и Глушенков могут стать лидерами «Локо» и помочь выйти из тяжёлой ситуации
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал переход двоих футболистов «Крыльев Советов» в московский «Локомотив» — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Мне всегда нравится, когда делают ставку на российскую молодёжь. Никто не даст стопроцентного ответа, получится ли у футболиста в команде. Учитывая уровень Глушенкова и Пиняева, они вполне могут стать лидерами «Локомотива» и помочь команде выйти из тяжёлой ситуации, в которой она оказалась после предыдущего руководства», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне у Пиняева 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три голевые передачи. 23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России.

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