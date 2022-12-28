Аршавин: лет 25 назад ребят с наколками и серьгами в ушах не пустили б в футбольную школу
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Бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель генерального директора петербургского клуба Андрей Аршавин рассказал об отношении к современной моде среди молодых игроков академии сине-бело-голубых.
«Дресс-код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней ёлки. Стоит двухметровый парень: серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже и на улицу Верности, где она расположена. У современной молодёжи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что-то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
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