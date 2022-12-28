Симеоне — о Феликсе: для меня важен «Атлетико», а Жоау важен для нас

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию с португальским нападающим команды Жоау Феликсом.
«Какие у меня отношения с Жоау Феликсом? Хорошие, рабочие отношения. Я выкладываюсь на полную с тех самых пор, как работаю в «Атлетико», я всегда верен этому принципу. С Феликсом у нас хорошие отношения, да, есть некоторые противоречия, которые бывают между любыми людьми, когда вы можете в чём-то не соглашаться. Но мы должны стремиться делать лучшее для клуба.
Для меня важна команда, а Жоау важен для команды. Если он будет играть так же, как на чемпионате мира, то будет важным игроком для нас. У него есть талант, а его лучшие качества нужны команде», — приводит слова Симеоне Marca.
По слухам, Феликс потребовал трансфера из «Атлетико», в который перешёл в 2019 году за € 127,2 млн из «Бенфики». В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста четыре гола и три голевые передачи в 18 сыгранных матчах за мадридский клуб.
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