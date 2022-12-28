Коутиньо намерен перейти в бразильский «Коринтианс»

Вингер «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо после неудачной попытки реанимировать карьеру в стане бирмингемцев намерен вернуться в родную Бразилию. Как сообщает издание Sport.es, футболист хочет переехать в Сан-Паулу, чтобы перейти в местный «Коринтианс».

Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с января 2022 года. Первые полгода бразилец выступал на правах аренды, а летом перешёл в команду из «Барселоны» на правах полноценного трансфера за € 20 млн. В «Коринтианс» игрок может также перейти на правах аренды уже этой зимой, так как главный тренер команды Унаи Эмери не рассчитывает на игрока.

Одной из основных причин, почему Коутиньо собирается вернуться на родину — неудовлетворительная статистика по ходу этого сезона. За 13 матчей английской Премьер-лиги Филиппе не сделал ни одного результативного действия.

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