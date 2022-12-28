Глушенков прокомментировал свой переход в «Локомотив»
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».
«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за всё, что они для меня сделали. «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моём сердце», — цитирует Глушенкова пресс-служба самарского клуба.
В этом сезоне у Пиняева 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три голевые передачи. 23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России.
Новость по темеПиняев прокомментировал свой переход в «Локомотив»
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