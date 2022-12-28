«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 28 декабря, состоится матч в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Манчестер Сити». Комнды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Манчестер Сити» провёл 14 матчей в этом сезоне АПЛ. В них команда Хосепа Гвардиола набрала 32 очка. Манчестерская команда располагается на третьем месте в английском национальной первенстве. «Лидс Юнайтед» находится на 15-й строчке. «Павлины» набрали 15 очков в 14 играх чемпионата и занимают 15-ю строчку в английской Премьер-лиге. Лидирует «Арсенал», набравший 40 очков в 15 матчах АПЛ. «Ньюкасл» с 33 очками, набранными в 16 встречах, занимает второе место.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
21:26
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:22
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39
Партнерский контент