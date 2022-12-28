Определились соперники московского «Динамо» на зимних сборах
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На зимних тренировочных сборах московское «Динамо» сыграет девять контрольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
В Абу-Даби команда Славиши Йокановича встретится с командой из ОАЭ «Грин Херонс» и «Оренбургом», выступающим в Российской Премьер-Лиги. В Турции московский клуб сыграет в товарищеских встречах с «Борацом» (Босния и Герцеговина), «Ардой» из Болгарии, «Енисеем», «Химками», «Аланией» и ЦСКА. Ещё один соперник динамовцев на 12 февраля определится в ближайшее время
Информацию о трансляциях матчей бело-голубых сообщат позднее. «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги в текущем сезоне, набрав 29 очков после 17 сыгранных туров.
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